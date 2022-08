Stefan Mross: Er hat Schluss gemacht

Grund für das Ausstellen der Kommentare könnten auf alle Fälle die ständigen Trennungsspekulationen über die Ehe von Stefan und Anna-Carina sein. Immer wieder machten in der letzten Zeit Gerüchte die Runde, dass es zwischen den beiden gar nicht gut laufen soll! Auch die Fans des Sängers waren stets fleißig damit beschäftigt über die angeblichen Probleme der beiden via "Social Media" zu schwadronieren. War Stefan davon einfach genervt? Oder hat er sich lediglich von anderen Promis inspirieren lassen? Schließlich ist er nicht der erste Star, der die "Instagram"-Kommentarfunktion ausgestellt hat! Auch Daniela Katzenberger, oder Heidi Klum sind bereits ohne Kommentare via "Social Media" unterwegs. Ob Stefan das Geheimnis darum wohl noch lüften wird? Wir können gespannt sein!