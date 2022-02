Stefan Mross: Er kann seine Tränen nicht länger verbergen!

Wie Stefan Mross nun berichtet, haben er und Anna-Carina erst kürzlich die Arbeiten für die anstehende "Immer wieder sonntags"-Tour genau unter die Lupe genommen! Gegenüber "Brisant" offenbaren die beiden: "Ich war etwas sprachlos! Also wenn mir das vor 18 Jahren einer gesagt hätte – niemals! Ich habe es auch gestern noch nicht geglaubt, ich glaube es auch jetzt noch nicht. Es ist riesengroß." Anna-Carina fügt hinzu: "Er hat noch ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Also das ist natürlich ein sehr emotionaler Moment, wenn man sich überlegt, dass es ja im Sommer hier unser zuhause wieder wird. Das ist jetzt ein neues zuhause, ein neuer Spielplatz für dich praktisch." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste der beiden geben! Ob Stefan und Anna-Carina ihren Fans in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Gefühlsausbrüchen dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein...