Stefan Mross & Anna-Carina: Süße Nachrichten nach zwei gemeinsamen Jahren!

Aktuell sind Stefan Mross und Anna-Carina dabei zu sehen, wie sie mit ihrer "Immer wieder sonntags"-Tour durch Deutschland reisen und dabei alle Fan-Herzen höher schlagen lassen! Für das Paar ein ganz besonderer Moment! Anna-Carina offenbart bei "Die Schlager des Monats": "Eine Tour, für die wir wirklich sehr gekämpft haben, auch unser Tourneeveranstalter, der gesagt hat, wir wollen ein positives Zeichen auch für die Veranstaltungsbranche setzen. Wir lieben es, die Leute glücklich zu machen, und das ist jetzt unsere Mission in den nächsten Wochen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Anna-Carina und Stefan können ihr Glück über ihre aktuelle Tour selber kaum fassen! Was die beiden in diesem Jahr für ihre Fans wohl noch alles in petto haben? Wir können gespannt sein...