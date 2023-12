Stefan Mross: Er macht sich zum Liebes-Trottel

Immerhin: Nach der Trennung von Anna-Carina gab es kein böses Wort von Stefan. Im Gegenteil! "Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen", sagte er über die kurze Ehe mit der Sängerin. Er wollte sogar weiter mit ihr auftreten. Schließlich verbinde sie die Musik auf ewig: "Die Musik schafft, was die Liebe manchmal nicht kann." Wie wahr! Worte, die Eva wohl irgendwie getroffen haben. Die ihr immer wieder durch den Kopf gehen …

Es ist ein ständiges Hin und Her, mit dem sich der 48-Jährige keinen Gefallen tut. Wie ein Fähnchen im Wind scheint er sich nicht entscheiden zu wollen und macht sich damit zum Spielball seiner Frauen. Selbst seine treuen Fans sind genervt von dem emotionalen Schlingerkurs und fordern eine klare Haltung von Stefan.

Kein Wunder, dass Eva offenbar das Gefühl hat, sich noch fester an den Sänger klammern und der Öffentlichkeit und Anna-Carina beweisen zu müssen, dass sie nun die Richtige an Stefans Seite ist. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass sich der Schlagerstar endlich öffentlich zu ihr bekennt. Vielleicht sogar mit einem Heiratsantrag? Es wäre seine vierte Ehe. Dann wäre wohl auch endlich Schluss mit dem ganzen Stress! Doch daran denkt der Künstler offenbar noch nicht, er bleibt konfliktscheu. Schließlich ist er noch nicht einmal geschieden. Lieber lächelt er weiter in die Kameras und flattert mal hierhin, mal dorthin …