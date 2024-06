Stefan Mross: Ex Anna-Carina befeuert die Gerüchte

"Wir hatten damals schon Probleme mit dem Haus", befeuert Anna-Carina nun die Vorwürfe, die aktuell gegen den TV-Moderator im Raum stehen. Ein Rentnerehepaar hatte im vergangenen Sommer das Haus des Sängers für 835 000 Euro gekauft und ihn jetzt wegen Betrugs angezeigt. Stefan Mross soll erhebliche Mängel am Haus verschwiegen haben. Das bestätigt seine Verflossene öffentlich: "Es gab zum Beispiel einen Mangel an einem Abfluss und daher Wasserschäden in der Küche. Dazu immer wieder Probleme mit der Heizung." Und es ist wohl nicht das erste Mal, dass der Volksmusikstar beim Verkauf einer Immobilie unehrlich war. 2016 wurde er sogar verurteilt.

Für Anna-Carina ist all das ein gefundenes Fressen. Denn seit den Betrugsvorwürfen zieht sich die Schlinge für Stefan immer mehr zu. Jüngst kündigte ihm sogar seine Plattenfirma. Das war's erst mal mit neuer Musik! Auf der anderen Seite läuft es beruflich für die Ex immer besser. "Platz 7 für Smalltalk in den offiziellen deutschen Airplay-Charts", freut sich die 31- Jährige. Zwar hat Stefan ihr zu diesem Ruhm damals verholfen, doch mittlerweile scheint die Blondine ihn zu überflügeln.