Stefan Mross: Familientragödie! Sein Leben liegt in Scherben

Der Täter, angeblich ein Ex Freund des Opfers, soll seit Dezember 2020 Stefans Cousine gestalkt und sie immer wieder mit Briefen und Telefonanrufen belästigt haben. Eine Anzeige ihrerseits verlief im Sand. An dem besagten Tatabend kam es zum lautstarken Streit zwischen dem Stalker und den beiden Opfern. Die Stimmen waren so laut, dass die Nachbarn die Polizei riefen. Doch es war zu spät: Als die Beamten eintrafen, waren Helga und ihre Tochter tot. Beiden starben durch mehrere Kopfschüsse.