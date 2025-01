Stefan Mross: Harte Zeit! Jetzt beginnt das große Zittern

Seit Monaten liefert sich das einstige Schlagertraumpaar eine Schlammschlacht, die ihresgleichen sucht. Zuletzt ätzte der Moderator gegen seine Ex: "Bevor sie Kamelaugen und sonstige Dinge verzehrt, wäre eine schmackhafte Scheidung empfehlenswert." Denn die lässt auch mehr als zwei Jahre nach der Trennung weiter auf sich warten.

Im Juni war Anna-Carina nicht zum Scheidungstermin erschienen. "Wahrscheinlich glaubt sie, noch Ansprüche zu haben", spekuliert Stefans Anwältin. "Sie wird keinen Cent bekommen." Und im Oktober war Stefan geflüchtet, nachdem Anna-Carinas Anwältin eine Vermögensauskunft verlangt hatte.

Neben dem großen Streitpunkt Geld gibt es auch das Dauerthema Bier und Co. "Allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen", unterstellt Anna-Carina ihrem Ex ein Suchtproblem, während Stefan von einer "gezielten Hetzkampagne" spricht. Brisanten Stoff für intime Enthüllungen am australischen Lagerfeuer gibt es also mehr als genug. Und die letzten Monate haben gezeigt: Anna-Carina nimmt kein Blatt vor den Mund, schert sich einen Dreck um den Ruf ihres Noch-Ehemannes. Das könnte Stefan zum Verhängnis werden...

