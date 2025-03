Stefan Mross: Heimliche Hochzeit? Jetzt redet sein "Schwiegervater"

Er hat sein großes Glück gefunden – und das nicht nur in seiner Freundin Eva Luginger(37). Auch ihre Familie hat Stefan Mross (49) längst ins Herz geschlossen. Besonders Evas Vater Ulli gerät richtig ins Schwärmen: "Natürlich freue ich mich, wenn uns Stefan schon als Familie bezeichnet", erzählt der stolze Schwiegervater in spe. "Er ist ein toller Junge." Das klingt fast so, als würde Ulli seinen zukünftigen Schwiegersohn schon offiziell in der Familie willkommen heißen – und tatsächlich wird bereits über eine heimliche Hochzeit gemunkelt! Erst Traualtar, dann Babynews?