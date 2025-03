Stefan Mross: Trauriger Absturz! Doch er kämpft

Stefan selbst versucht, die Situation herunterzuspielen. Von fehlendem Interesse seiner Fans will er nichts wissen: "Das Zeitfenster müssen wir ein bisschen größer machen, weil wir erst letztes Jahr im September in den Vorverkauf gestartet sind."

Trotzdem scheint sein Stern langsam zu verblassen. Statt sich auf die große Bühne vorzubereiten, hangelt sich Stefan Mross von einer fragwürdigen Promo-Aktion zur nächsten. Mal wirbt er für Metzgereien, dann taucht er in jeder erdenklichen TV-Show auf – und nun das: Beim "Oldtimer Woodstock" steht er auf der Bühne neben überwiegend unbekannten Künstlern, während Camper gemütlich in ihren Stühlen sitzen und Leberkäse mit Kartoffelsalat genießen.

Früher begeisterte er Millionen, heute moderiert er ein kleines Nischenfestival. Dass Stefan inzwischen kaum einen Auftritt ausschlägt, könnte auch mit finanziellen Sorgen zusammenhängen. Erst im vergangenen Herbst musste seine Mutter wegen fortschreitender Demenz in ein Pflegeheim. Die Kosten dafür sind hoch – je nach Pflegestufe liegt der Eigenanteil bei rund 4000 Euro im Monat. Ein Kraftakt, der sicher nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Ist das am Ende das stille Aus einer glanzvollen Karriere? Hoffentlich nicht ...