Stefan Mross: Herber Tiefschlag von seiner Tochter Johanna Mross!

"20. und meine Eltern wohnen immer noch bei mir! Danke an alle, die den Tag gestern besonders gemacht haben", schreibt Johanna Mross nun via "Instagram" an ihrem Ehrentag zu einem Foto, auf dem sie ihren Geburtstagskuchen in der Hand hält. Eigentlich ein zuckersüßer Post, in dem Johanna zeigt, dass sie, ihre Mutter Stefanie Hertel und Stief-Papa Lanny Lanner einen wundervollen Tag miteinander verbracht haben. Doch einer Person werden die Zeilen sicherlich zu schaffen machen: Stefan Mross! Schließlich scheint es so, als ob Johanna ihn bei ihrem Geburtstagsbeitrag nicht bedacht hätte. Autsch! Was der Schlagersänger wohl darüber denkt? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...