Stefan Mross: Jetzt muss er für die Fehler von Anna-Carina gerade stehen

Eigentlich sollte Anna-Carina den "Schlager-Hammer" von "Schlager Radio" in Oranienburg moderieren. Sie war als Stargast angekündigt. Doch dann sagte die Sängerin für einen TV-Job in Köln in aller letzter Minute ab. "Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Denn die meisten Künstler haben in ihren Verträgen einen Passus, der es ihnen ermöglicht, Engagements wegen TV-Verpflichtungen abzusagen", erklärt Radio-Mann Oliver Dunk (59).

Ersatz hatte sie auch – den eigenen Gatten! "Sie schlug mir vor, dass doch ihr Ehemann Stefan Mross, den ich gut kenne, für sie einspringen könne", so Dunk laut "Das Neue". Stefan sagte Ja und opferte – ohne zu zögern – einen freien Tag. Der Moderator: "Ist doch klar, für meine Anna (…) mache ich alles."

Dafür nahm der TV-Moderator unsägliche Strapazen auf sich. Elf Stunden saß er bis Oranienburg insgesamt im Auto! "Es war greislich. Bis Bayreuth hab’ ich schon ewig gebraucht", sagte Mross.

Alles für seine Anna! Es wirkt glatt so, als hätte sie vorher alles kaltblütig geplant ...