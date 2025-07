Stefan Mross: Liebesglück im TV! Er spielt Amor

"Schlager-Singles aufgepasst! ,Immer wieder sonntags’ hilft Euch ins Liebesglück! Wolltet Ihr auch schon immer jemanden an Eurer Seite haben, der zu denselben Liedern lacht, weint oder voller Freude mitsingt?! Einen Schlager-Fan, der so tickt wie ihr? Dann haben wir eine Dating-Gelegenheit für Euch! Lasst Euch von Stefan Mross bei einem Musik-Spiel live in der Sendung verkuppeln!" – so die Aufforderung, sich zu bewerben. Stefans Idee: Wenn ein Paar zueinander passt, wartet ein romantisches Abendessen auf die Zwei – und vielleicht auch eine gemeinsame Fahrt in eine glückliche Zukunft.