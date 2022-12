Stefan Mross: Neue Frau! Jetzt kommt alles raus

Freizügig, gemachte Brüste, am ganzen Körper tätowiert – die rothaarige Trash-TV-Ikone ("Promis unter Palmen", "Temptation Island VIP") ist ein völlig anderer Typ als Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack. Auch Kate lebt erst seit kurzem in Trennung von ihrem Mann, dem Fußballer Jakub Jarecki. Wer in den vergangenen Wochen in ihren Instagram-Stories sehr genau hinschaute, war überrascht, dass dort immer wieder mal Stefan Mross auftauchte! Erst ließen sie sich Ende Oktober gemeinsam beim Chiropraktiker einrenken; Mitte November dann machten sie zu zweit mit dem Auto einen Ausflug in den Wald. Als sie dabei eine Gruppe Kinder beim Laternen-Marsch entdeckten, entfuhr es Stefan hinterm Steuer: „Aber genau an unserem Platz!“ Offensichtlich also nicht der erste Ausflug der beiden an den geheimnisvollen Ort!

Tröstet sich der Entertainer in seiner Einsamkeit mit dem Reality-Luder? Dann hat Stefan wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, dass Kate Merlan als echte Promi-Jägerin gilt. Eine Blitz-Affäre mit Nino de Angelo war 2017 ihr Sprungbrett in die Öffentlichkeit. Nach nicht mal einem halben Jahr zog Kate den Schlussstrich und lästerte öffentlich: "Nino war immer wieder eifersüchtig, wollte mich kontrollieren, wir haben nur noch aneinander vorbeigeredet." Wenige Wochen später angelte sie sich Ex-"Caught In The Act"-Star Benjamin Boyce. Mit ihm zog sie 2019 medienwirksam ins "Sommerhaus der Stars". Vor der Kamera flogen die Fetzen, ein Streit jagte den nächsten – später kam raus, dass das Paar schon während der Dreharbeiten längst getrennt war, den Vertrag jedoch noch gemeinsam erfüllen wollte.

Zumindest was die Vertragstreue angeht, gibt sich auch Stefan Mross in gewisser Weise "pflichtbewusst". Trotz Ehe-Aus steht er weiter mit Anna-Carina auf der Bühne; das Ex-Paar will ab Januar sogar gemeinsam auf Tour gehen. "Wir können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen", schrieb er noch bei der offiziellen Verkündung der Trennung. Beim jüngsten Auftritt der beiden auf einem Weihnachtsmarkt war davon allerdings kaum mehr etwas zu spüren; die Stimmung mindestens so eisig wie die Temperaturen.

Sucht er jetzt also bei Kate Trost? So richtig dran glauben, dass daraus tatsächlich eine große Liebe wird, mag eigentlich niemand... Und gegenüber "Bild" stellte Stefan klar: "Kate ist ein außergewöhnlicher Mensch, und wir haben uns alle wirklich gut verstanden." An Liebes-Gerüchten sei aber "nix dran". Aber vielleicht ist da ja nur eine Frage der Zeit...

