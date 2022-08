Stefan Mross: Sein ganz persönlicher Albtraum wird nun zur bitteren Realität

Nein. Denn zum einem ist nach dem Urteil nun auch ganz offiziell klar, welch große Gefahr von dem Täter ausgeht. Deshalb ordnete das Gericht seine Einweisung in eine "Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher" an.

Zum anderen kamen während des Prozesses Details ans Licht, wurden Erinnerungen geweckt, die einen wohl nie mehr loslassen. Der Mörder selbst etwa gab ein Interview, sprach über die grausame Tat. Er berichtete, wie er Helga B. zu einem Treffen auf einem Parkplatz bat. Wie er dann wütend wurde, weil sie nicht erschien. "Darum beschloss ich, später zu ihr zu fahren. Dazwischen trank ich in meiner Verzweiflung sechs Dosen Bier", verrät er. Bei ihr angekommen kam es dann zum Streit. "Und da hab ich losgeschossen", sagt er. Wie "ein Tunnelblick" sei das gewesen. Diese Worte zu lesen, sich auszumalen, was den geliebten Familienmitgliedern angetan wurde, all das noch einmal durchzumachen – es muss so schrecklich sein. Eine Qual für die Psyche von Stefan Mross.