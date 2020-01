Stefan Mross: Süße Enthüllung über Ex-Frau Susanne!

Reddit this

Sie waren vier Jahre ein Herz und eine Seele. Und vielleicht verbindet Stefan Mross und seine Ex Susanne noch mehr als man denkt. Denn nach seinem Heirats-Antrag an Anna-Carina kommt es zum verrückten Hochzeits-Duell.

Kaum ist Stefan Mross live im vor seinem „Engel“ Anna-Carina Woitschack auf die Knie gegangen, ist nämlich bei seiner Ex-Frau Susanne ebenfalls das Hochzeits-Fieber ausgebrochen. Wie enge Freunde der Blondine „das neue“ verraten haben, will auch Susanne, die mittlerweile mit den zwei Kindern Paula (6) und Valentin (4) in Berlin lebt, vor den Altar treten. Schon 2020 soll Hochzeit sein!

Stefan Mross' Ex-Frau Susanne ist frisch verliebt

Den Mann dazu hat die frühere TV-Produktionsleiterin ja. Bereits im konnten wir Bilder voller Zärtlichkeit sehen. Der große, grauhaarige Mann, dessen Namen Susanne – noch! – geheim hält, war dabei, als Valentin seinen vierten Geburtstag feierte. Da scheint sie genau den Richtigen gefunden zu haben. Denn ihr Neuer kümmert sich liebevoll um die Kinder aus Susannes Ehe mit Stefan.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Baby-Jubel kurz vor der Hochzeit

Verrücktes Hochzeits-Duell zwischen Stefan Mross und Ex-Frau Susanne

Stellt sich nur die Frage, wer von den zwei Ex-Eheleuten zuerst den nächsten Bund der Ehe eingeht. Stefan und Anna-Carina wollen definitiv 2020 heiraten, in Bayern, ganz traditionell. Nur: Wegen seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ ist Stefan ab 3. Mai an Wochenenden schon „vergeben“. Möglich also, dass er und Anna im April Ja sagen. Ob Susanne ihm da zuvorkommen wird? Spontan (und verliebt!) wie sie ist, würde das keinen überraschen…

