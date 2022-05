Stefan Mross & Anna-Carina: Die ganze Wahrheit über ihre Trennung

"Tourlife" schreibt Stefan Mross nun zu einem seiner letzten "Instagram"-Posts, auf dem er mit Anna-Carina und ihrem niedlichen Vierbeiner Lotti zu sehen ist! Pünktlich zum Sommerstart sind die beiden wieder auf ihrer großen "Immer wieder sonntags"-Tour unterwegs und lassen dabei alle Fanherzen höher schlagen! Von einer Trennung kann also nicht die Rede sein! Und auch die Fans freuen sich, dass Traumpaar so vertraut miteinander zu sehen. So kommentieren sie: "So ein schönes Foto" sowie "Ein tolles Foto! Lotti muss man einfach lieb haben, so niedlich wie sie aussieht." Ob die beiden den Trennungsgerüchten mit diesem Schnappschuss wohl ein jähes Ende setzen konnten? Wir können gespannt sein!