Stefan Mross & Anna-Carina: Ehestress? Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Via "Instagram" beweisen Stefan und Anna-Carina nun, dass an den Ehekrisen-Spekulationen absolut nichts dran ist. So teilt Stefan nun ein Foto von sich und seiner Anna-Carina, mit dem sie auf einen gemeinsamen Auftritt in Neresheim aufmerksam machen. Stefan kommentiert zu dem Bild: "'Das große Fest des Schlagers' in Neresheim. Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack live und hautnah erleben! Der Neresheimer Stadtgarten macht's möglich!" Wow! Was für wundervolle Nachrichten, die von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleiben. So heißt es unter dem Bild: "Schönes Foto von euch zwei" sowie "Wenn alles passt, sehen wir uns." Von einer Ehe-Durststrecke kann also nicht die Rede sein...