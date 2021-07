Stefanie Hertel: Traurige Enthüllung - Sie muss jetzt ganz stark sein

1974 nahm Landwirt Eberhard Hertel an einem Talentwettbewerb in der DDR teil, sang sich in die Herzen der Zuhörer und wurde zum gefeierten Star. In vielen TV-Shows war er fortan nicht mehr wegzudenken. Der Volksmusikstar förderte vor allen Dingen aber den Erfolg seiner Tochter Stefanie.

Und dafür ist die Entertainerin ihrem Vater unendlich dankbar: Papa, ich lasse dich nicht allein! Sie unterstützt ihn heute, wo sie nur kann. Jetzt erfüllte Stefanie ihm seinen sehnlichsten Bühnen-Wunsch. Gemeinsam sangen sie bei "Immer wieder sonntags". Der routinierte Showhase blühte wieder auf. Der Gram, zum alten Eisen zu gehören und sang– und klanglos in die Vergessenheit zu versinken, war wie weggeblasen. Für Eberhard Hertel war der Auftritt wie das Licht am Ende des Tunnels. Lebensfreude pur!

Und dazu gehörte auch der Kurzurlaub, den Stefanie für ihn organisierte: "Wir haben wunderschöne Flecken kennengelernt, die selbst ich noch nicht kannte", erklärte sie laut "Freizeitwoche". Eine Entdeckungstour auf den Spuren ihrer Kindheit in Sachsen. Ein besonderer Moment war die Rast im 602 Meter hoch gelegenen Berggasthof "Heiterer Blick" in Markneukirchen. "Mein Papa ist vor mehr als 40 Jahren dort mit den Oelsnitzer Sperken aufgetreten, und wir haben oft gefeiert."

Rührend, wie Stefanie sich um das Glück ihres geliebten Papas kümmert.