Stefan Mross & Anna-Carina: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Eigentlich müsste die biologische Uhr bei Anna-Carina lautstark ticken! Am 28. Oktober feiert sie ihren 30. Geburtstag. Ein Alter, in dem viele Frauen an Nachwuchs denken. Nicht so Stefans Frau. "Irgendwann wünsche ich mir mal eine Familie, aber jetzt noch nicht", erklärte die Sängerin gerade.