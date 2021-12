Stefan Mross & Anna-Carina: Juhuu, jetzt ist es raus!

Wie Stefan Mross nun via "Instagram" offenbart, hatten er und seine Anna-Carina gestern die Möglichkeit, in Monswiller für ihre Weihnachtstour auf der Bühne zu stehen. Für die beiden ein ganz besonderer Moment! Schließlich ist es momentan ein Drahtseilakt, wenn es darum geht, ob Konzerte stattfinden können oder nicht. So berichtet Stefan: "Das Konzert am morgigen Sonntag in Monswiller findet auf jeden Fall statt. Wir freuen uns darauf, dass wir uns gemeinsam mit Euch auf Weihnachten einstimmen können." Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter dem Beitrag: "Ein sehr schönes Foto von euch beiden" sowie "Wie schön - wünsche Euch morgen ein schönes Konzert und einen tollen Tournee-Beginn der 'Klingenden Bergweihnacht'". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!