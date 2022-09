Stefan Mross & Anna-Carina nach Trennungsdilemma: Sie hat einen anderen

Es gab Zeiten, in denen Anna-Carina Woitschack jedes Wochenende an der Seite ihres Mannes bei "Immer wieder sonntags" zu sehen war. Doch zuletzt fehlte die Sängerin immer häufiger. Statt live im TV trat sie lieber bei Konzerten auf. Wie in Willingen, wo sie beim "Schlagerstern Open Air" auf DJ Herzbeat traf. Die Chemie zwischen den beiden stimmt, vertraut machten sie ein Knutsch-Foto miteinander. Und Stefan? Der grüßt liebestrunken in der Fernsehsendung seine "liebe Frau", nennt sie "mein Schatz".

Es scheint, als wolle er nicht wahrhaben, dass seine Ehe in Trümmern liegt. Anna-Carina hingegen hat das akzeptiert – und längst Trost gefunden.