Stefan Mross & Anna-Carina: Seine alten Muster sind zurück! Die Wahrheit über ihre Ehehölle

Jetzt packt seine Frau zum ersten Mal aus: "Die vergangenen Monate waren wahrlich keine leichten. Stefan kam nicht damit klar, dass ich oft beruflich allein unterwegs war. Leider drohte er dadurch, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen." Deutet Anna Carina – die gerade ohne ihren Stefan in Köln für die RTL Zwei Sendung "Skate Fever" vor der Kamera stand – damit etwa schlimme Alkoholprobleme ihres Mannes an? Der erklärte schon einmal, kurz vor der Hochzeit am 6. Juni 2020: "Bevor ich Anna kennenlernte, steckte ich in einer Lebenskrise. Ich trank und rauchte zu viel, war gesundheitlich angeschlagen."

Seine dritte Ehefrau habe ihn gerettet, ihm auch aus einer Depression geholfen. Ob sie das auch dieses Mal schafft? "Stefan hat mir versprochen, an sich zu arbeiten. Ich bin sicher, wir werden gestärkt aus der Krise gehen", meint Anna.