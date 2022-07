Stefan Mross & Anna-Carina: Sie sind nur noch auf dem Papier miteinander verheiratet

2016 trat Ex-"DSDS"-Sternchen Anna-Carina im kurzen, gepunkteten Kleidchen bei "Immer wieder sonntags" auf – mit einer Stefan Mross-Marionette. Damals waren sie und er noch kein Paar, doch sie hatte schon ein Auge auf den Entertainer geworfen: "In den letzten sechs, sieben Monaten habe ich mich jeden Tag und jede Nacht mit Stefan Mross beschäftigt. In der Zeit habe ich mich in dich verliebt." Die damals völlig unbekannte Sängerin schenkte ihrem Schwarm sogar die selbst geschnitzte Holzpuppe. Das imponierte dem Volksmusiker, der gerade in einer Ehekrise mit seiner zweiten Frau Susanne (41) steckte, so sehr, dass sein Herz fortan nur für Anna-Carina schlug.