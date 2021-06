Stefan Mross & Anna-Carina: Unerwartete Ehebeichte

Wie Stefan Mross nun berichtet, haben er uns seine Anna-Carina in ihre Ehe eine ganz genaue Aufgabenverteilung. So ist Anna-Carina beispielsweise eine leidenschaftliche Köchin. Eine Tatsache, die Stefan zwar freut, aber auch teilweise ganz schön unter Druck setzt. Bei "Immer wieder sonntags" offenbart der Schlagerliebling: "Ich möchte mal sagen, bei uns zu Hause, bei meiner Anna und mir, ist es so, sie hat die Messlatte, wenn es ums Kochen geht, ziemlich weit nach oben gebaut. Sie kocht sehr, sehr gut. Ich koche auch gerne, aber sie kocht gut." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen, wie Stefan und Anna-Carina fern ab des Showrummels ihr Privatleben gestalten.

Ob uns Stefan in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!