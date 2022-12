Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Abgekartetes Spiel! Jetzt fliegen ihre Lügen auf

Und obwohl es schon lange gekriselt habe, seien beide in keiner neuen Beziehung oder verliebt, ließ Mross auch noch nach der Trennung verlauten. Ach ja? Kurze Zeit später stellte sich heraus: eine Lüge! Denn bereits wenige Tage danach wurde Anna-Carina an einer Tankstelle in Suhl erwischt, turtelnd mit einem Unbekannten an ihrer Seite. Es handelt sich dabei um den österreichischen Manager Daniel B. Mit ihm verbrachte sie auch schon den ersten Advent in seiner Heimatstadt Linz. Da hat der Liebes-Blitz aber ganz schnell eingeschlagen!

Auf Instagram schrieb die Sängerin: "In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks." Wie lange das schon geht? "Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung." Und verteidigt sich weiter: "Deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen."

"Für mich war es ein Schock, zu erfahren, dass Anna einen Neuen hat. Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön dran zu knabbern", bestätigte Stefan. Zuvor zeigte er sich jedoch bereits an der Seite von TV-Luder Kate Merlan. Angeblich drehen beide ab Januar das Trash-Format "Kampf der Realitystars". Spendet ihm also TV-Sternchen Kate, die ebenfalls frisch getrennt ist, einfach nur Trost? In ihr Beuteschema würde er jedenfalls gut passen...