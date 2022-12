Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Jetzt tobt der Scheidungskrieg

Die Blicke sind eisig. Lichtjahre liegen zwischen ihnen, obwohl sie so nah nebeneinanderstehen. Kein Wunder, wenn es stimmt, was hinter verschlossenen Türen und vorgehaltener Hände schon getuschelt wird. Die Trennung von Stefan Mross (46) und Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) läuft scheinbar doch nicht so harmonisch und liebevoll, wie die beiden gerne allen vorspielen möchten. Ein Rosenkrieg steht wohl kurz bevor! Und es geht um Affären, Geld und Lügen!