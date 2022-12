Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Also doch! Jetzt kommt die Wahrheit über ihre Trennung ans Licht

Dabei hörte sich erst mal alles so vernünftig an. Nach der Trennung wollten Stefan und Anna-Carina doch Freunde bleiben. Sogar von gemeinsamen Auftritten in der Zukunft war die Rede: "Wir freuen uns auf euch", teilten sie ihren Fans mit.

Eitel Sonnenschein nach außen. Und in Wahrheit? Niemand weiß genau, worüber die beiden sprechen. Sicher ist nur: Anna-Carina hat bereits einen neuen Freund. Vor einigen Tagen sind Fotos mit ihr und einem gewissen Daniel B. aufgetaucht. "Daniel und ich lernen uns gerade kennen", gestand sie kurz darauf. Gleichzeitig stellt sie klar, dass der Manager "definitiv" nicht der Grund für ihr Liebes-Aus mit Mross gewesen sei. Doch noch in der Beziehung ging sie bereits auf Flirtkurs! Davon gibt es ja sogar Fotos. Auf dem Oktoberfest. Ganz innig mit Andrej Mangold. Doch sie beteuerte schon damals: "Ich würde Stefan niemals betrügen. Genau so wie auch er mich nicht." Stefan Mross fand die Bilder sicherlich trotzdem nicht zum Lachen...