Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack nach Trennungsgerüchten: Jetzt ist es raus

So postet Stefan nämlich jetzt ein Foto von sich und seiner Anna-Carina, welches sämtliche Trennungsgerüchte aus dem Raum wirft. Stefan präsentiert sich in dem Beitrag nämlich mit seiner Liebsten in einer zuckersüßen Herzblase und rührt für ihre gemeinsame Tournee im kommenden Jahr heftig die Werbetrommel! Von einem Ehe-Aus kann somit nicht mehr die Rede sein! Ganz im Gegenteil sogar! Und auch die Fans der beiden freuen sich für das Paar! So heißt es unter dem Post: "Ich freue mich so sehr!" Ob Stefan und Anna-Carina den Trennungsgerüchten damit wohl ein jähes Ende setzten konnten? Wir können gespannt sein ...