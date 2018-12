Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak: Heimliche Hochzeit?

Reddit this

Die Augen leuchten. Stefan Mross feierte gerade seinen 43. Geburtstag. Aber das ist nicht der einzige Grund für die Euphorie. Auch seine Anna-Carina (26) strahlt über beide Ohren. Die beiden hüten ein Geheimnis. Denn an ihren linken Ringfingern funkelt es neuerdings. Nanu: silberfarbene Ringe - was haben sie zu bedeuten? Hat das turtelnde Paar etwa heimlich, still und leise geheiratet? Vorstellbar wäre es. Denn der Moderator und die ehemalige " "-Teilnehmerin haben sich im Winter 2016 bei einer gemeinsamen Weihnachtstournee ineinander verliebt und sind seither unzertrennlich. Nur wenige Monate zuvor hatte sich der dreifache Vater von seiner zweiten Frau Susanne (38), mit der er die Kinder Paula (5) und Valentin (3) hat, getrennt.

Stefan Mross: Süße Neuigkeiten!

Stefan Mross und Anna-Carina: Süße Zukunftspläne

und seine Traumfrau Anna-Carina leben nun schon lange in einem wunderschönen Haus in der Nähe des Chiemsees, arbeiten zusammen - und produzierten kürzlich sogar ihr erstes gemeinsames Musikvideo ("Lo Siento"). Sie wollen einander für immer durchs Leben begleiten. "Jede Frau wünscht sich eine Traumhochzeit", sagte Anna-Carina kürzlich. Aber die neuen Ringe seien "keine Verlobungsringe", stellte die hübsche Puppenspielerin jetzt klar. "Doch sie sind ein Symbol unserer Verbundenheit." Die Schmuckstücke kauften die zwei während ihres letzten Mallorca-Urlaubs. Doch noch ist Stefan nicht von Ex-Frau Simone geschieden. Aber das kann nicht mehr lange dauern, glauben Insider. Stefan scheint mit seinem jungen Schatz die Weichen für die Zukunft stellen zu wollen. Und auch für das Wunschbaby mit Anna-Carina wäre es schöner, wenn es in der Geborgenheit einer Ehe zur Welt käme. Aber wann es soweit ist, wollen die beiden noch nicht verraten...