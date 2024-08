Stefan Mross & Eva Luginger: Der nächste große Schritt! "Unser großer Traum ist es ..."

Ein kuscheliges Kingsize-Bett, eine perfekt ausgestattete Küche und eine Wellness-Oase im Bad: Wenn Stefan Mross (48) und seine Freundin Eva Luginger (36) in die Natur fahren, wird so mancher Wohnwagenbesitzer neidisch. Das Luxusgefährt von "Dembell" ist 12 Meter lang und kostet 1,2 Millionen Euro. Der Entertainer bekommt es als Markenbotschafter kostenlos. Dafür hat er seinen festen Wohnsitz aufgegeben und wohnt nun fest mit Eva in seinem rollenden Zuhause. Sein großes Ziel: Er träumt von einem eigenen Campingplatz, wie der Schlagerstar im Interview mit "Das Neue" verrät...