Stefan Mross & Evelyn Burdecki: Video aufgetaucht! Was läuft mit der Kult-Blondine?

Am Wochenende ließ es Neu-Single Stefan in einem Club in Warschau ordentlich krachen. Doch er war nicht allein unterwegs. Auf Instagram zeigt sich der Schlagerstar vertraut mit Evelyn Burdecki. Beide warten an der Bar auf ihre Getränke. Während sie auf und ab tanzt, steht er hinter ihr und zieht eine Grimasse. "Ich liebe dich, Warschau", schrieb die ehemalige Dschungelkönigin zu dem kurzen Clip, den er auf seinem Account repostete.