Stefan Mross & Michelle: Jetzt bestätigt er das Unerwartete

Obwohl sich Michelle nach ihrer "Let's Dance"-Teilnahme eine fiese Verletzung zuzog und sogar beim großen Finale der Tanzshow nur auf der Ersatzbank platz nehmen konnte und nicht an den jeweiligen Tanzeinlagen teilnahm, scheint das Schlagersternchen den großen "Immer wieder sonntags"-Auftakt nicht verpassen zu wollen. So berichtet Stefan nun via "Instagram": "Hier sind schon mal unsere Gäste der ersten Folge am 12. Juni: Hansi Hinterseer, Anna-Carina Woitschack, Giovanni Zarrella, Anita & Alexandra Hofmann, Michelle, Tim Peters, Dorfrocke." Wow! Was für Hammer Neuigkeiten! Michelle gibt Stefan also trotz ihrer Verletzung die Ehre und will mit ihm ein wenig den Auftakt seiner Sommershow zelebrieren! Mit welchen Gästen Stefan die TV-Zuschauer in den nächsten Woche wohl noch so vor die Fernseher locken wird? Wir können gespannt sein!