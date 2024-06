Stefan Mross: Von wegen "heile Welt"! Krach mit Freundin Eva Luginger

Im ARD-Format "Leben. Live!" ließ Stefan Mross nun überraschend private Details aus seiner Beziehung mit Freundin Eva durchsickern. Auch bei dem Schlager-Traumpaar herrscht nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, wie der Sänger verriet. Kracht es zwischen ihnen etwa öfter als gedacht? "Ach, das darf schon mal sein. [...] Na logisch! Also wir haben auch nicht das Stückerl heile Welt wieder erfunden, also es ist einfach mal so, dass es auch mal Meinungsverschiedenheit gibt. Ja, unter jedem Dach ein Ach, also das muss natürlich sein".

Dass sich Stefan und Eva auch mal streiten, gehört zu ihrer Beziehung wohl dazu. Einen Abbruch scheint es ihnen jedoch nicht zu tun, wie Stefan weiter ausführt – die Erinnerungen an die schönen gemeinsamen Erlebnisse überwiegen: "Aber natürlich ist die schönere Zeit, wenn man einfach mit dem Fahrrad unterwegs ist oder einfach miteinander arbeiten darf und miteinander einfach das Leben genießen darf." Für ihre gemeinsame Zukunft haben sie bereits große Pläne. "Wie gesagt, nächstes Jahr werde ich 50, meinen Traum habe ich mir jetzt wieder erfüllt, ein Wohnmobil zu holen und einfach quer durch Europa zu fahren." Wenn es da mal nicht auf großer Europa-Camper-Tour auch mal krachen kann. Doch auch das werden die Turteltauben wohl verkraften.

Mit welchen News Stefan Mross in der Vergangenheit bereits für Furore sorgte, erfährst du im Video: