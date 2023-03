Stefan Mross: Erste Worte zu seiner neuen Liebe! "Ich schwebe auf Wolke sieben"

Stefan Mross hat eine Neue! Erst wenige Monate nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack ist der Schlagersänger frisch verliebt - und das in keine geringere als in die beste Freundin seiner Ex...

Nach nur zwei gemeinsamen Ehejahren war Schluss: Das einstige Traumpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gaben ihre Trennung im letzten Jahr bekannt. Die 30-Jährige kam scheinbar schnell über die Trennung hinweg und gab vor einigen Wochen ihre neue Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer Daniel B. bekannt.

Jetzt hat auch Stefan Mross sein Herz wieder verschenkt und in Eva Luginger sein neues Liebesglück gefunden. Jetzt spricht der 47-Jährige erstmals über seine neue Freundin.