„Immer wieder sonntags“: Auf diese Gäste freut sich Stefan Mross 2021

Zwischen dem 13. Juni und dem 26. September 2021 sollten sich Schlagerfans ihren Sonntagmorgen dringend freihalten! Immer um 10 Uhr begrüßt Moderator Stefan Mross auf ARD das Publikum bei "Immer wieder sonntags". Gesendet wird auch in diesem Jahr aus dem Europapark Rust - und das sogar mit Livepublikum! So teilte der SWR am Dienstagabend mit, dass 400 Zuschauer der Auftaktsendung am 13. Juni beiwohnen dürfen. Karten können über die Homepage oder die Hotline (07822 / 77-6697) bestellt werden.