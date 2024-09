Stefan Raab: Alles nur Show! Nach Box-Nacht verkündet er seine wahren Pläne!

Doch der Reihe nach. Schon vor dem Kampf munkelte Deutschland fleißig über ein eventuelles Comeback von Raab. Der TV-Total-Erfinder zog sich 2015 aus dem Showbiz zurück – zumindest vor der Kamera. Lediglich drei Live-Shows gab er im Jahr 2018, ansonsten hielt er sich als Produzent hinter den Kulissen auf. Bis jetzt.

Mit seiner offiziellen Rückkehr am vergangenen Abend beginnt eine neue Ära. Schon zuvor spekulierten Fans und die Presse, dass der Boxkampf gegen Regina Halmich nicht das einzige TV-Event sein wird, bei dem wir Raab wieder Gesicht bekommen. Der Grund: Bereits Anfang des Jahres gründete der King des deutschen Entertainments eine neue Produktionsfirma, die mit RTL über ein Budget von 90 Millionen Euro verfügt. Zudem machten schnell Gerüchte die Runde, seit er ein Video auf seinem Instagram-Profil postete, auf dem unter anderem Michael "Bully" Herbig zu sehen ist und das eher einer Art aufwendig produziertem Mini-Film gleicht – und da die zwei enge Kollegen sind und Raab angeblich eine Rolle in Herbigs neuem Film spielen wird, wäre eine zukünftige Zusammenarbeit in weiteren Projekten doch nur logisch.