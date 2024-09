Stefan Raab: Nach dem großen Kampf! So geht es für ihn weiter

Ab 20:15 Uhr tritt Raab gegen Halmich im PSD Bank Dome in Düsseldorf an. Die Weltmeisterin gibt sich vor dem "Der Clark Final Fight" siegessicher: "Stefan, es wird wieder weh tun!" Ob Stefan Raab dann auch verkünden wird, was es mit dem Instagram-Video genau auf sich hatte? Sicher ist: Es wird ein spektakulärer Kampf.