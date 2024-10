Stefan Raab: Einschaltquoten massiv eingebrochen! Verliert er jetzt seine Show?

Das Show-Konzept von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" erinnert stark an das Format von "Schlag den Raab". Hier treten Kandidaten in verschiedenen Spielen gegen Raab an, mit der Möglichkeit, eine Million Euro zu gewinnen. Ein Herausforderer darf so lange weitermachen, wie er gewinnt. Verliert er, scheidet er sofort aus und geht ohne Preisgeld nach Hause.