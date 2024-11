RTL schockt Fans: Zuschauerliebling fliegt aus dem Programm – wegen Stefan Raab?

Der Sparkurs bleibt nicht ohne Folgen: Neben kleineren Formaten trifft es nun auch größere Produktionen. Die beliebte Musikshow "Die Passion" wird 2025 nicht mehr im Programm zu sehen sein. RTL erklärt, dass das spektakuläre Live-Event künftig nicht mehr jährlich produziert wird. Ein Sprecher des Senders beruhigt jedoch die Fans: "Es ist gut möglich, dass 'Die Passion' in der Zukunft zurückkehrt, nur eben nicht als jährliches Highlight."

Die Show, die 2022 in Essen Premiere feierte, begeisterte mit ihrer modernen Interpretation der biblischen Geschichte ein Millionenpublikum. 2024 verfolgten über zwei Millionen Zuschauer die Aufführung in Kassel, bei der Stars wie Ben Blümel als Jesus und Nadja Benaissa als Maria auftraten. Mit kreativen Elementen wie der Anreise Jesu per Deutsche Bahn sorgte die Show auch in den sozialen Medien für Furore.