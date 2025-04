Stefan Raab: Fiese Attacke gegen Thorsten Legat!

Neben Thorsten Legat waren in Raabs RTL-Show am Mittwoch, dem 16. April 2025, auch Schauspieler Tom Beck (47), Zirkus-Akrobat René Casselly (28), Handball-Weltmeister Mimi Kraus (41) und Ex-NFL-Star Björn Werner (34) als Gäste geladen und kämpften gegeneinander um den Sieg. Die meisten Steine in den Weg gerollt, bekam jedoch der Ex-Dschungelcamper.

Um gegen Stefan Raab ins Duell gehen zu können, mussten die Kandidaten bei einer der Auswahlrunden als Erster drei Fragen richtig beantworten. Stefan unterlief jedoch bereits zu Beginn ein kleiner Fehler: Er ließ die Karten mit den Fragen auf den Boden fallen, reagiert schnell mit "Nicht gucken! Hat einer was gesehen?" und richtet sich dann direkt an Thorsten Legat: "Thorsten, hast du was gesehen? Aber du kannst ja eh nicht lesen. Was soll man machen ..." Autsch!

"War nur ein Spaß", lässt er besänftigend verlauten und weiter: "Manchmal schlägt man so ein bisschen drüber. Da will man einfach einen Gag machen. Und wenn man ihn gemacht hat, denkt man: Scheiße, stimmt ja ..."