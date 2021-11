Sebastian Pufpaff: Frau & Kinder - So tickt der „TV Total“-Nachfolger

Das Licht der Welt erblickte Malte Sebastian Pufpaff 1976 im kleinen Troisdorf in Nordrhein-Westfalen. Ja, richtig gehört: Pufpaff ist kein Künstlername, sondern sein richtiger Name! Obwohl man mit diesem ungewöhnlichen Namen sicherlich den Jackpot in der Unterhaltungsbranche gezogen hat, plante der Rheinländer eigentlich nie die große Showbühne zu betreten! Ursprünglich wollte Sebastian Pufpaff nämlich Jurist werden. Er studierte erst Rechtswissenschaften und machte nach einem Wechsel 2008 einen Abschluss in Politikwissenschaften, Soziologie und Staatsrecht in Bonn. Doch dann kam alles anders als geplant! Um gar nicht erst für seinen ungewöhnlichen Namen verspottet zu werden, ergriff Sebastian Pufpaff die Initiative und nahm an einem Comedy-Workshop teil. Als Kabarett-Trio „Das Bundeskabarett“ startete er schließlich auf der großen Show-Bühne durch und tourte erstmals mit eigenem Comedy-Programm durch die Republik. Auch als Solo-Künstler bewährte sich der spitzzüngige Nordrhein-Westfale in Sendungen wie „Mitternachtsspitzen“, „Nightwash“ oder „nur im Ersten“.