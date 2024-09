Stefan Raab: Gerade erst zurück und schon kracht es hinter den Kulissen

Bereits im März teaserte Stefan Raab (57) via Instagram sein Comeback an. Am 14. September war es dann so weit, fast 10 Jahre, nachdem er sich von der Bildfläche zurückgezogen hatte, bot ihm RTL wieder eine Bühne, als er mit Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring stieg. Dieser Abend war jedoch erst der Anfang. Seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" – kurz DGHNDMBSR – läuft seit dem 18. September auf der Streaming-Plattform RTL+. Auch wenn sich viele über Raabs Comeback freuen, soll es bereits hinter den Kulissen gekriselt haben.