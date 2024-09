Stefan Raab: ProSieben schießt zurück! So reagiert "TV total"-Moderator auf Comeback

Sebastian Pufpaff musste auf Raabs TV-Comeback in seiner Sendung reagieren. Ähnlich wie Raab am Samstag betrat er pathetisch die Showbühne, begleitet von einer passenden Anmoderation. "Ladies and Gentlemen, Kinder jeden Alters, herzlich willkommen zu 'TV total'. Sieben Tage war er weg. Sieben Tage haben wir ihn nicht gesehen. Niemand weiß, ob er wirklich kommt. Und falls ja: Wie wird er aussehen? Hier ist – aber nur vielleicht – Sebastian Pufpaff!", ertönte es aus dem Off.