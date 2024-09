Stefan Raab: Hausverbot für Oliver Pocher! Das steckt dahinter

Es ist noch nicht lange her, dass TV-Legende Stefan Raab (57) sein großes Comeback feierte. Zum dritten Mal trat er in den Boxring gegen die frühere Profi-Boxerin Regina Halmich (47) – und verlor erneut. Doch trotz dieser Niederlage war sein Auftritt das unangefochtene Highlight des Abends. Zahlreiche Prominente waren zu diesem Event geladen, doch ein Name fehlte bewusst auf der Gästeliste: Comedian Oliver Pocher (46) war ausdrücklich unerwünscht. Wie die "Bild" berichtet, hat Stefan Raab persönlich dieses Hausverbot an seinen früheren Kollegen erteilt.

Was könnte der Grund dafür sein? Die beiden Entertainer hatten immerhin in der Vergangenheit ein gutes Verhältnis. Pocher hat öfters bei Raabs Formaten co-moderiert, wie zum Beispiel "TV total EM-Sepzial" oder "Wok-WM". Wie "RTL" in einem Bericht schreibt, könnte die Ursache des Streits weit in der Vergangenheit liegen. Im Jahr 2003 gründete Pocher gemeinsam mit der Produktionsfirma Brainpool seine eigene Firma, die "Pocher TV GmbH", an der ihm ein Drittel der Anteile gehörte – genau wie Stefan Raab. 2007 erwarb Raab schließlich sogar 25 Prozent der Firma, woraufhin sich "Pocher TV" ein Jahr später auflöste. Hat der Zwist da seinen Anfang genommen?