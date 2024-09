Stefan Raab: Rippe gebrochen? So geht es ihm nach dem Boxkampf wirklich

Die 47-Jährige sieht das etwas anders. Am Tag nach dem Kampf erklärte Regina Halmich der "Bild": "Ich habe keinen Cut und auch keine Kopfschmerzen. Alles okay. Die paar blauen Flecken sind normal." Besonders anstrengend war für sie jedoch die lange Wartezeit auf Raab während seines aufsehenerregenden Einlaufs: "Es war für mich nicht so einfach, wie alles gelaufen ist. Die halbe Stunde Wartezeit im Ring, bis Stefan seine Show abgezogen hatte, war eine Tortur für meinen Körper. Die größte Herausforderung war, den Puls oben zu halten und warm zu bleiben …"