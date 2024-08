Stefan Raab: Jetzt äußert sich Dieter Bohlen zu seiner Rückkehr!

Dass Stefan von ProSieben zu RTL wechselt, betrachtet Dieter als seinen Verdienst: "Ich habe Stefan seit 30 Jahren gesagt, er soll zu RTL kommen, und jetzt ist er endlich meinem Rat gefolgt." Wird es da Konkurrenzkampf geben? Oder arbeiten Bohlen und Raab in Zukunft vielleicht sogar zusammen? "Wir sind musikalisch zwar völlig unterschiedlich – ich mache erfolgreiche Popmusik, und er geht oft in eine andere Richtung – aber das heißt nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten könnten", sagt der DSDS-Chef.

Neben ihm in der Jury, sieht er Stefan allerdings nicht: "Stefan ist nicht der Typ, der sich in eine Jury setzt. Dafür ist er einfach zu eigen", so Dieter. Aber: "Wer weiß, vielleicht ergibt sich was Spannendes zwischen uns beiden."