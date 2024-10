Stefan Raab: Geheime Pläne! Kehrt er zum ESC zurück?

Bereits zwischen 1998 und 2012 produzierte Raab mehrere deutsche Beiträge für den ESC. Im Jahr 2000 stand er dabei sogar selbst auf der Bühne. Damals holte er mit seinem eigenen Song „Wadde hadde dudde da?“ den fünften Platz. 2004 entdeckte er Max Mutzke (43) in der ESC-Castingshow „Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star“. Mit dem Song „Can’t wait until Tonight“ konnte dieser den achten Platz belegen. Raabs größter ESC-Erfolg fand jedoch 2010 statt: Damals verhalf er Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song „Satellite“ zum ESC-Sieg. Mit der Produktion des ESC-Vorentscheids könnte Raab die Geschicke rundum die deutsche Teilnahme nun wieder selbst in die Hände nehmen.