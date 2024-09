Stefan Raab: Unglaubliche Verwandlung - So fit zeigte sich der 57-Jährige im Ring!

Spätestens seit gestern Abend wissen wir nun auch, was es mit dem Beauty-OP-Gag auf Instagram auf sich hatte. Noch vorher veröffentlichte Raab Bilder von sich mit Vollbart und sichtlich mehr Kilos auf den Hüften, die er sich dann kurz vor dem Boxkampf auf überspitzte Art entfernen ließ. Was vorher Spekulationen über seinen körperlichen Zustand anfeuerte, wurde bei seiner spektakulären Wiederkehr in Düsseldorf vor laufenden Kameras und mehreren Tausend Menschen live vor Ort dann endlich gelüftet: Stefan Raab mag gealtert sein, doch von der einstigen "Killerplautze" ist nichts mehr zu sehen.