Stefanie Giesinger: Frisch verliebt? Sie zeigt ihren Neuen

Sechs Jahre lang waren Steffi und Marcus Butler ein Paar. 2022 folgte dann die Trennung. In einer Folge von ihrem Podcast "G Spot" hat das ehemalige Pärchen sogar verraten, woran ihre Beziehung gescheitert ist: "Die Trennung war nötig, weil du nie wirklich Raum oder Zeit hattest, dich zu entwickeln, seit du 'Germany's next Topmodel' gewonnen hast, war dein ganzes Leben von null auf hundert", reflektiert Marcus. Auch Steffi weiß, dass die Entscheidung die Richtige war: "Durch unsere Trennung habe ich angefangen, das zu finden, was mich wirklich glücklich macht. Ich habe angefangen, Dinge nur für mich zu tun."

Doch nach zwei Jahren der "Selbstfindung" kann sich das Model jetzt offenbar auf eine neue Liebe einlassen! Das lassen zumindest Fotos vermuten, die sie auf ihrem Instagram-Account postete.