Stefanie Giesinger: Liebes-Aus mit Marcus Butler? Dieses Statement ist deutlich!

Eine Userin kommentiert das Bild mit folgenden Worten: "Girl wie du momentan am strahlen bist. Single life looks so good on you." Das Single leben steht Steffi also gut. Findet sie selber offenbar auch, denn ausgerechnet diesen Kommentar liked sie. Bestätigt sie damit also das Liebes-Aus ganz offiziell? Es scheint fast so....

Früher posteten sie und und Marcus regelmäßig Paarbilder. Doch auf die warten die Fans seit Monaten. Und nun das Statement der 25-Jährigen. Ein deutliches Zeichen...

Nach der Trennung kommt oft der Liebeskummer. So kannst du den Schmerz am besten überwinden: